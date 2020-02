Cancer mamar – definiție, factori de risc și rata de supraviețuire

Pentru că există din ce în ce mai multe informații, femeile au învățat că orice modificare a aspectului sânului este un motiv pentru o programare la un medic specialist

1. Cum definiti cancerul mamar astazi?

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer la femei, la nivel global. În România, din păcate, lupta cu această maladie a pornit din poziție deficitară din cauza lipsei programelor naționale de screening. Cu toate acestea, noi, medicii, am încercat, și eu zic că am reușit, să atragem atenția asupra prevenției și a factorilor de risc. Cancerul de sân sperie orice femeie și dacă am reușit să le convingem să vină la controlul ecografic anual, este deja o bătălie câștigată. Definiția medicală a acestui carcinom este astăzi mai puțin importantă decât, să zicem, rata de supraviețuire care s-a modificat substanțial. Chiar și așa, cu sincope, praguri și lipsă acută de informare, multe din femeile din România știu astăzi că este obligatorie mamografia la vârsta de 40-45 de ani.

2. Există o diferență între diagnosticarea cancerului mamar astăzi și acum 5, 10 ani?

Există o diferență majoră în raportarea pacientelor la boală în sine. Pentru că există din ce în ce mai multe informații, femeile au învățat că orice modificare a aspectului sânului este un motiv pentru o programare la un medic specialist. În felul acesta am reușit să diagnosticăm boala mult mai repede, în stadii incipiente, și ăsta e un avantaj esențial în lupta cu orice tip de cancer. Ratele de recidivă și supraviețuire sunt mult mai bune în stadiile de început și șansele de vindecare cresc considerabil.

3. Care sunt factorii de risc și stadiile cancerului mamar?

Cel mai important factor de risc și un declanșator major este .... dezechilibrul. Și acest dezechilibru este procentual, împărțit pe mai multe laturi. Poate avea o cauză interioară sau poate veni din exterior. Stima de sine scăzută, vocația fatalității și a nefericirii, o genă rebelă moștenită din familie, un tratament hormonal care ar fi trebuit să rezolve o problemă dar a cauzat alta .... stilul de viață, alimentația, stresul – atât de prezent în cotidian, viciile, toate acestea pot dezechilibra organismul. Există bineînțeles și situații pe care nu le putem controla, cum ar fi înaintarea în vârstă – ireversibilă, sau expunerea la substanțe nocive sau radiații. Toate acestea pot mișca organismul de pe linia subțire pe care avansează, dezechilibrându-l. În funcție de momentul când e descoperită și diagnosticată, medicii clasifică boala în funcție de dimensiunea inițială, felul în care avansează și dacă a atacat sau nu organismul și în alte zone. Stadiile sunt de la 0 la 4, 4 fiind cel în care organismul este atacat de boală deja pe mai multe fronturi și în care lupta este mult mai dură și mai crâncenă.

4. Rata de supraviețuire pentru cancerul mamar: ce este și care sunt statisticile?

Dacă ar fi să vorbim de definiții, rata de supravietuire e un procent. Dintr-o sută de oameni diagnosticati, câți mai sunt în viață după 5 ani de la diagnostic. Încercăm să vedem pacienții mai mult decât un procent. Luptăm pentru fiecare din ei indiferent de statistici. Ca să nu evităm cifrele, pot spune că în stadiile de început rata de supraviețuire atinge 99 - 100%. Pe măsură ce diagnosticăm boala mai târziu … procentul scade. Toate aceste statistici sunt în continuă evoluție, pentru că, pe de o parte, femeile au conștientizat cât de important e să se prezinte din timp la medicul specialist, iar pe de altă parte - și metodele de tratament sunt în continuă evoluție -.

5. Credeți că în viitor rata de supraviețuire va crește?

Recunoașterea și conștientizarea simptomelor este principalul scut de apărare iar screening-ul, cea mai importantă armă de luptă. Folosindu-le, cu siguranță șansele să câștigăm în fața bolii sunt din ce în ce mai mari!

Foto: By lovelyday12, Shutterstock