Concierge Medical by Intermedicas depășește pragul de 1 milion euro cifră de afaceri pentru anul 2020

Concierge Medical by Intermedicas devine în plină criză sanitară o alternativă eficientă a sistemului de stat, blocat pentru pacienții non covid, dar și pentru monitorizarea și evaluarea rapidă și eficientă a celor care se confruntă cu acest virus. Prima clinică dedicată serviciilor de second opinion și concierge medical înregistrează o creștere a cifrei de afaceri de 35% pentru anul 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Ana Maria Marian, Managing Partner: „În categoria clinicilor de nișă, axate pe o anumită categorie de servicii, o cifră de afaceri care crește cu 35%, ajungând la peste 1 milion de euro în vremuri pandemice, reflectă eforturile noastre din acest an: am fost în permanență prezenți lângă pacienți și am inovat alături de ei. Am lansat produse și servicii noi și am extins numărul de parteneriate cu medici de prestigiu. '' Abonamentele Concierge Medical Corporate au înregistrat o creștere de 30%, reprezentând 40% din cifra de afaceri. Tot anul acesta a fost lansat primul abonament Concierge Medical Individual din România, răspunzând lipsei de ghidare, îndrumare și integrare a informației medicale, cu care pacienții din România se confruntă. Persoanele care au apelat la serviciile Concierge Doctors au văzut rapid beneficiile acestui model, prin reducerea numărului de vizite inutile la alte specialități (cu aproximativ 70%). În fond, aceasta este esența Concierge Medical, și anume pacient rezolvat în cel mai scurt timp posibil, eficient, fără alte vizite, costuri sau investigații suplimentare. – Ana Maria Marian. Pachetul de monitorizare COVID este cel mai nou produs al clinicii Concierge Medical, venit ca un răspuns la nevoia pacienților care trec prin această boală și au nevoie de îndrumarea și sfaturile unui medic. Lansat în urmă cu aproximativ 2 luni, pachetul de monitorizre COVID înregistrează un interes extraordinar, generând astfel un număr de aproximativ 50 de pacienți monitorizați zilnic. Practic, orice persoană care solicită acest serviciu este monitorizată zilnic de către un medic, primește recomandări de tratament, îi este întocmit un raport medical care documentează starea de sănătate pe parcursul celor 14 zile de boală, iar la sfârșitul celor 2 săptămâni, medicul emite o scrisoare medicală care atestă statutul de vindecat, către Direcția de Sănătate Publică. medicină generală, cardiologie, oncologie, urologie și dermatologie. Mai mult de jumătate din numărul consultațiilor online sunt pentru medici străini, din programul Visiting Professors, care din cauza restricțiilor de călătorie nu au mai putut acorda consultații fizice. Consultațiile online, atât la medicii români, cât și la cei străini, reprezintă un alt pilon de susținere a businessului în acest an. Restricțiile din spitalele de stat, teama oamenilor de a intra în contact cu un număr mare de persoane sunt principalele motive care i-au determinat pe pacienții români să aleagă serviciile de telemedicină. Lunar, medicii clinicii Concierge Medical by Intermedicas oferă aproximativ 150 de consultații online, iar cele mai solicitate specialități sunt. Mai mult de jumătate din numărul consultațiilor online sunt pentru medici străini, din programul, care din cauza restricțiilor de călătorie nu au mai putut acorda consultații fizice. Wargha Enayati, Președinte Concierge Medical: „În contextul pandemic actual, dezvoltarea sistemului Concierge Medical vine în sprijinul pacienților confruntați, în primul rând, cu lipsa unui sprijin real din partea sistemului public. Lansarea pe piață a abonamentelor de tip Concierge Medical, fie că sunt corporate, individuale sau de monitorizare și evaluare COVID, au adus în clinică pacienții care nu își mai găseau locul în alte sisteme medicale. Creșterea exponențială a cifrei de afaceri este coroborată cu diversificarea serviciilor oferite și cu adaptarea lor la cerințele medicale ale perioadei pe care o traversăm. E un semnal bun, oamenii se îndreaptă către calitate vs commodity". Despre Concierge Medical Spre deosebire de abonamentele medicale clasice, care au ca scop acoperirea unor nevoi medicale primare, Concierge Medical este un produs care deservește atât afecțiunile mai puțin complicate, cât și cazurile medicale cele mai complexe, sub îndrumarea permanentă a Concierge Doctor. În plus, datorită rețelei extinse de parteneri incluși în abonamentul Concierge Medical, pacientul poate avea acces rapid la medici, clinici și spitale de top. Potrivit unui studiu realizat în SUA, pacienții care au apelat la Concierge Medical au avut nevoie de 35% mai puține zile de spitalizare, au făcut cu 65% mai puține vizite la camera de gardă și cu 66% mai puține vizite la diferite specialități. Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitaţi http://www.conciergemedical.ro și pagina de Facebook Concierge Medical by Intermedicas.