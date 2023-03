Intampina primavara cu obiceiuri sanatoase

Cum poti combate astenia de primavara

Debutul primaverii poate fi, in multe cazuri, marcat de oboseala, stari de somnolenta, lipsa de energie, irascibilitate sau chiar forme usoare de tristete. Toate acestea sunt semnele asteniei e primavara si, desi nu toata lumea este afectata in aceeasi masura, aceasta stare apare la trecerea de la sezonul rece la cel cald. Pentru a combate astenia de primavara, specialistii recomanda sport, odihna, timp in natura si o alimentatie echilibrata.

In luna ianuarie 2023, sub umbrela #VorbimLimbaNaturii, Niavis, unul dintre cei mai importanti distribuitori de alimente si superalimente din Romania, a demarat un sondaj* prin care si-a propus sa afle care sunt cele mai importante obiective ale romancelor legate de imbunatatirea stilului de viata in 2023.

Potrivit rezultatelor sondajului, peste 80% dintre participantele au considerat ca alimentatia este importanta si foarte importanta in starea generala de bine. Astfel, un procent semnificativ (60%) si-a propus pentru acest an o dieta sanatoasa, alaturi de un program mai activ de sport (62%) si mai mult timp in aer liber (58%).

Primavara este momentul perfect pentru sport si miscare in aer liber, beneficiile practicarii sportului fiind bine cunoscute. Sportul te ajuta sa ai mai multa energie si sa fii mai fericit, ceea ce va ameliora sau combate simptomele asteniei specifice acestui anotimp.

Alimentatia echilibrata combate astenia de primavara

In cadrul aceluiasi sondaj, intrebate despre schimbarile pe care doresc sa le faca in alimentatie in 2023, cele mai multe respondente au declarat ca vor sa renunte la zaharul adaugat (62%), sa consume mai multe fructe si legume (56%) si sa reduca consumul de carne si mezeluri (26%).

Astfel, revenind la recomandarile specialistilor pentru a combate astenia de primavara, dar si pentru un sistem imunitar sanatos, alimentatia echilibrata din care sa nu lipseasca proteinele, fierul, magneziul, fibrele, dar si vitamina C joaca un rol extrem de important. Organismul este solicitat primavara de schimbarile climatice si vremea instabila, ceea ce poate duce la oboseala, lipsa de energie sau chiar stari de tristete, iar alimentatia sanatoasa fortifica sistemul imunitar.

Top alimente Niavis care iti vor creste nivelul de energie si wellbeing

La inceput de primavara, cele mai cautate produse pe Niavis.ro sunt granola, matcha, ceaiuri, scortisoara si pudra de roscove, lista fiind completata de uleiul de cocos, semintele de in, chia, turmeric, , dar si de fulgii de ovaz ori de drojdia uscata. Acestea sunt doar cateva dintre alimentele de la Niavis care combina proprietati nutritive de exceptie, iar consumul lor contribuie la mentinerea sanatatii , a starii de bine si la cresterea nivelului de energie.

Intre mese, pentru un plus de energie si sanatate gustari hranitoare si gustoase, specialistii recomanda fructe, nuci, seminte, iaurt cu cereale integrale sau fructe deshidratate fara zahar. Iar pentru un plus de sanatate, zaharul poate fi inlocuit cu siropul de agave si cacaua cu pudra de roscove, care este bogata in calciu, proteine, pectina, avand totodata un continut scazut in calorii si grasimi.

Timpul in natura, aliatul starii de bine

Pe langa dieta echilibrata, odihna si sport, pentru cresterea nivelului de energie si combaterea asteniei de primavara, specialistii recomanda miscare si timp in natura.

Potrivit sondajului demarat de Niavis la inceput de an, aproape 60% dintre participantele la sondaj petrec mai putin de 4 ore saptamanal in aer liber, in timp ce 9% aloca mai mult de 12 ore saptamanal

petrecerii timpului in aer liber. In timp ce 75% dintre femei se simt mai relaxate dupa ce petrec timp in natura, 40% se simt mai pline de energie si acelasi procent au un somn mai odihnitor.

