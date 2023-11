Poti inlocui caloriile cu proteinele intr-o dieta de slabire? Iata care este efectul!

Caloriile sunt principala sursa a kilogramelor in plus. Astfel, cand incepi o dieta de slabire, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa reduci aportul zilnic de calorii.

Totusi, in acest caz apare o problema – anume faptul ca tocmai acele calorii sunt una dintre principalele tale surse de energie.

Astfel, daca reduci aportul de calorii, reduci din energia de care dispui zilnic, implicit contribui la senzatia de foame care te va urmari pe tot parcursul dietei. Aceste lucruri se vor intampla daca nu reusesti sa gasesti un inlocuitor potrivit pentru aceste calorii, un inlocuitor care sa iti ofere satietate pe termen lung si care tototada sa nu contribuie altor factori care ar influenta dieta de slabire .

Proteinele sunt raspunsul!

Cele mai multe diete de slabit sanatoase si eficiente din ziua de astazi pun un accent deosebit pe consumul de proteine atunci cand se doreste pierderea in greutate. Acest lucru se datoreaza faptului ca proteinele nu se depun la nivelul stratului de grasime, in primul rand.

Apoi, de departe cel mai mare avantaj al consumului de proteine intr-o dieta de slabire consta in faptul ca metabolizarea si digestia aportului de proteine contribuie la arderea de calorii.

Efectul termic al proteinelor (de ardere) este de aproximativ 30%, in timp ce al carbohidratilor, de exemplu, este de doar 10%. Ce inseamna acest lucru? Scurt si la obiect, efectul termic implica procentul de calorii ars in timpul consumului. Din 10 calorii obtinute din proteine, 3 se ard in timpul consumului si 7 se folosesc in organism – in comparatie, 10 calorii obtinute din carbohidrati se transforma in 9 ajunse in corp, dupa ce intervine efectul termic de 10%.

Nici greutate in plus, nici muschi

Atunci cand inlocuiesti caloriile cu proteinele intr-o dieta de slabire, nu trebuie sa iti faci griji ca, in schimb, vei contribui la dezvoltarea masei musculare. De altfel, femeile nu cauta acest lucru atunci cand slabesc, de exemplu.

Aportul ridicat de proteine, in defavoarea celui de calorii (carbohidrati, grasimi), nu se va depune la nivelul masei musculare deoarece corpul tau va arde acel aport de proteine (anume caloriile rezultate din acesta) pentru a obtine energia necesara functionarii normale.

Acesta este unul dintre motivele pentru care o dieta de slabire cu volum foarte redus de calorii (VLCD) pune accentul pe proteine. Ele sunt de ajuns pentru a contribui la pierderea in greutate intr-un mod sanatos si rapid fara a-ti impune limite sau planuri alimentare stricte.

Previi foamea, imbunatatesti satietatea

Dupa cum a fost mentionat, intr-o dieta de slabire este foarte important sa iti poti controla starile de foame si de satietate. Daca elimini toate alimentele sanatoase din dieta, de exemplu, si incerci sa rezisti printr-un post strict, nu iti vei ajuta corpul.

In schimb, trebuie sa apelezi la proteine, precum si la fibre pentru a preveni starea de foame si pentru a imbunatati, in general, starea de satietate. Fibrele si proteinele pot controla hormonul responsabil pentru starea de foame. Apoi, fibrele sunt cele care ofera satietate pe termen lung.

Aceste aspecte sunt de foarte mare ajutor atunci cand tocmai incepi o dieta de slabire si organismul tau este pus la incercare.

Aceste aspecte sunt de foarte mare ajutor atunci cand tocmai incepi o dieta de slabire si organismul tau este pus la incercare.

