Cum porți culorile neutre din cap până în picioare, pentru a evita monotonia

Cumva, se crede că o ținută ton în ton trebuie să fie cu exact aceleași tonuri și nuanțe. Păi nu! Tocmai aici este cel mai important secret când vine vorba despre cum porți culorile neutre din cap până în picioare.

Ideea este să creezi niște mixuri cu degradeuri ale acelorași game de neutre, ba chiar poți strecura accente din alte pământuri (de exemplu, bej, cu ivoriu, cu accente de maro, camel și puțin verde army!)

Un alt truc ce te va ajuta să știi cum eviți monotonia într-o ținută în culori neutre este să mizezi pe inserții din texturi și țesături cu structură sau aspect diferit. Dacă porți un outfit All Beige, All White sau All Black, mizează pe accente din texturi diferite. Asortează tricotaje, piele, stofe, in, mătase, satin lucios, voal transparent, piele întoarsă, reiat, catifea sau texturi metalice!

Sigur că dacă vei păstra doar nude din același material, din cap până în picioare, vei fi o apariție ștearsă, monotonă, neobservată. Dacă strecori un guler de blană, un tweed în carouri și ceva piele întoarsă, deja ținuta ta are alte valențe! Așa că mizează mult pe mixul de texturi și țesături diferite; iată cum să ai o ținută interesantă bazată pe tonuri neutre!