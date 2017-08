Cum te imbraci la piscina in vara aceasta

Cum te imbraci la piscina ca sa fii sexy

La piscina mai exista jocuri in apa sau poate ai chef sa inoti mai mult! In plus, la piscina “dres-code-ul” – daca-mi permiti sa ii spun asa – ar trebui sa fie putin mai elegant.

Tocmai de aceea m-am gandit la un costum de baie intreg. Si ce varianta mai sexy decat un model cu decupaje? Si ce varianta mai urbana decat un costum de baie cu imprimeu exotic si cordon in talie?

Pentru momentele in care bei un cocktail la bar sau mananci pranzul este recomandat (si elegant) sa alegi o tunica de plaja, pe care sa o porti pe deasupra. Completeaza acest look cu tenta retro cu o geanta de plaja Boho, colorata!

