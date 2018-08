Tu pe care îl preferi și nu l-ai elimina nicicând din garderoba ta?

Printul leopard are reveniri și e pe culmi în tendințe cam în fiecare an, în funcție de sezon. Chiar și acum e pe val. Dar animal print în general (că e leopard, jaguar, zebră, piele de șarpe sau chiar fluturași! sau alte gâze) se poartă an de an, anotimp de anotimp, indiferent ce dictează moda și marii designeri.

Astfel, imprimeul animal print va fi mereu un clasic. Iar cel mai simplu mod de a-l purta este cu accesorii simple, dar cu personalitate și aspect impunător. Ia gândește-te la o haină de toamnă-iarnă cu imprimeu tip leopard sau panteră ori jaguar, la o pereche de pantofi cu motive de zebra print sau la bluză cu print de piele de șarpe.

Vezi mai multe sugestii