Mireasa Rac: stil potrivit pentru nunta femeii din zodia Rac

Decor romantic pentru mireasa Rac

Femeia Rac nu cauta sa fie in centrul atentiei sau sa fie inconjurata de prea multi oameni, asa ca sa nu ramai surprinsa daca o sa te numeri printre cei maxim 50 de invitati.

Caracterizata de puternice instincte materne si domestice, familia si prietenii sunt cea mai mare prioritate in viata si acasa este mediul in care se simte cel mai in siguranta.

O petrecere restransa este pe gustul miresei Rac, iar tu trebuie sa intelegi ca insemni cu adevarat ceva pentru ea daca te-a vrut alaturi la cel mai important eveniment din viata ei.

Decorul in care se va desfasura petrecerea, dupa ce a fost oficiata cununia religioasa in bisericuta copilariei, va avea mai multe locuri amenajate in stilul retro, cu accente romantice si nostalgice.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/Pink Panda