"Sa ai o rochie neagra in dulap este un must have"! Auzeam (si inca aud) asta des pana ce m-am convins singura ca nu este doar o vorba aruncata in vant.

Rochia neagra face parte din categoria pieselor vestimentare nemuritoare.

Mai mult, de curand am auzit un sfat care mi s-a parut cel mai bun sfat in materie de moda: "Atunci cand nu stii cum sa te imbraci, imbraca-te in negru!". Sfat pe care cel mai probabil l-ai urmat si tu fara sa iti dai seama la momentul respectiv ca negrul a fost cel care te-a scos din impas.

Asadar, rochia neagra este cea pe care o poti imbraca in orice moment al zilei, indiferent de ocazie si de stilul tau vestimentar. Iata cum: