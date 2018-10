Am mixat puțin stilul școlăresc de inspirație preppy cu elemente de Sexy Lolita. Nu ceva extravagant, ci ceva senzual, feminin, atrăgător. Am ales astfel, câteva piese vestimentare ce respectă atât liniile preppy, cât și trendurile actuale, dar adaugă un plus de feminitate și rafinament, peste vibe-ul de Ivy League.

Cum porți stilul școlăresc așadar? Poți alege oricând în acest sezon, o fustă plisată midi, dintr-o stofă de tip tweed sau mai subțire. Poți alege o cămașă simplă sau bleu, ori navy, eventual cu guler pe gât, maximum cu o fundă simplă, de tip șnur. Și o pereche de pantaloni Chinos în carouri (țesătură must-have acum!) poate fi asortată, dacă nu preferi sau nu te avantajează fustele.

Vezi mai multe sugestii de ținute preppy stil Lolita

Ce înseamnă stilul preppy pe lângă aceste elemente? Mai înseamnă și sacouri navy, adesea cambrate, cu guler și rever, cu buzunare – fie simple, fie cu clapetă, în general cu nasturi la două rânduri, dar și cu închidere la un nasture, de ce nu? În ceea ce privește încălțămintea, am ales două variante ce pot fi adaptate la ținuta preppy. Fie flats școlărești, și pantofi cu toc gros și baretă, în stil Mary Jane. Tu alegi ce combinație faci pentru stilul școlăresc de inspirație preppy.

Dacă alegi să porți stilul școlăresc de inspirație preppy, nu uita de un plus de feminitate și rafinament. Sigur, se pornește de la preppy, dar cu puțină imaginație se pot purta și materiale fine, prețioase, chiar rochii de seară!

Cum porți stilul școlăresc seara? O rochie-furou, o jachetă College, dintr-un material fin (dantelă, satin, imprimeuri), sandale cu toc și un clutch! Acum că știi ce înseamnă stilul preppy adaptat la 2018, contează pe el, de zi cu zi! Este o variantă numai bună!

Sursa foto front page – Unsplash