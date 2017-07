Tableta Vonino Magnet M1 si filmul unui weekend de vizionat seriale si filme

Gadgetul este util, desi nu are ultra HD, ceea ce ar fi insemnat costuri mai mari, dar performantele nu sunt slabite de acest aspect. Ecranul capacitiv de 10.1 inci IPS se vede foarte bine: culorile sunt aprinse, luminoase, iar contrastul este bun pentru o rezolutie de 720p, adica 1280x720 pixeli. Pentru utilizarea exterioara nu am observat probleme, ecranul a fost vizibil si in soare, fara reflexii deranjante – si stim ca a fost din belsug soare in perioada aceasta. Un alt lucru imbucurator si satisfacator a fost faptul ca vizionarea se poate face din orice unghi, rezultatele fiind cele dorite, dar mereu intr-o pozitie confortabila si fara teama de a rata vreun moment de actiune sau ceva esential din idila vreunui cuplu de care te-ai atasat din film.

Am urmarit, mai mult din curiozitate, episodul pilot din The Man in the Hight Castle, un serial ofertant și indraznet depre cum ar fi aratat lumea daca al Doilea Razboi Mondial ar fi fost castigat de nazisti. Intregul film este bazat, pe langa subiectul sumbru si propunerea tragica a uni viitor cu restrictii si bolnav, pe o imagine gri, care induce ideea de lipsa de speranta sau de abandon social. Si mi-a fost destul de usor sa urmaresc actiunea, cu toate ca in alte ocazii poate as fi renuntat la urmarirea unui video lipsit de paleta de nuante. Am incercat, in incapatanarea mea si variante nemasterizate de filme, iar rezultatele m-au multumit de fiecare data.

Un sfat: ai grija ca in cazul in care te folosesti de platformele web pentru vizionare, sa ai o viteza de internet rezonabila, pentru a evita intreruperile nedorite.