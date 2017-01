Cateva saptamani pana la Valentine's Day - fii gata de acum!

Stim ca mai este o luna pana la Ziua Indragostitilor. Si mai stim ca ar trebui sa se numeasca Noaptea Indragostitilor. Si ce mai stim? Ei bine, suntem sigure ca niciodata nu poti fi prea pregatita cand vine vorba de o seara romantica in doi.

Asa ca, dragi indragostite, dragi Valentine, noi am cautat prin toate magazinele online cea mai sexy lenjerie intima pe care voi s-o alegeti repede-repejor si pe care s-o folositi intru “perpelirea” partenerului de Valentine’s Day.

Pe dantele si voaluri, fiti gata, sexy!

1. Corsetul alb, dantelat creeaza un mix controversat. Cu atat mai sexy. Practic, cu cat albul este mai pur, cu atat contrastul e mai “dirty”.

Asa ca, liniile unei astfel de piese senzuale prin definitie, nu doar ca iti vor remodela linia taliei si iti vor pune bustul in evidenta, dar il vor face sa regrete sa nu a ales un cadou si mai si de Ziua Indragostitilor!

Corset: 199 lei

2. De la alb, trecem la dantela neagra. Te sfatuim sa mergi tot pe contrast. Mai bine zis, daca textura este una eminamente sexy, sa alegi o croiala “cuminte”.

Alege boxeri dantelati cu linie retro, cu talia ridicata si efectul va fi wow!

Boxeri: 114, 99 lei

3. Cu ce porti boxerii aceia cu talia inalta? Alege tot un contrast: un T-shirt scurt sau un jumper cat mai decupat. Adauga si sosete groase, de exemplu + un halat si atunci cand va suna la usa, pregatit de Valentine’s Night, poti sa-i spui ca esti cam racita. Invita-l la un ceai cald si scapa de halat! Ce zici? Pana unde esti dispusa sa “te joci”?

Halat: 299,99 lei

4. Sa nu uitam ca este sezonul neglijeului si al rochiilor-furou, asa ca, alege fie o rochie-furou, fie un furou satinat (culoarea e in functie de preferinte), condimenteaza cu portjartier si stiletto.

Portjartier: 84,90 lei

Furou: 179 lei

5. Daca va intalniti direct de la job, alege un body sexy – insertiile din voal sau dantela, bine plasate pot fi “ascunse” si discrete pe sub sacoul sau rochia office, si pot fi lasate la vedere atunci cand sunteti doar voi doi.

Body: 85,50 lei

6. La fel de HOT este si clasica combinatie de underwear – sutien cu push-up si slip dantelat. Te sfatuim sa alegi o combinatie de texturi – dantela, voal, satin – iar in ceea ce priveste nuanta, voi stiti ce va place!

Sutien: 39,10 lei

Sursa Foto Front Page: pixabay.com