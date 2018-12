Comunicat de presa

In cazul doamnelor, exista nise de business care le pot transforma pasiunea si hobby-urile in afaceri profitabile. Spre exemplu, nisa de infrumusetare este in continua crestere si dezvoltare, romanii investind semnificativ in obtinerea unui aspect fizic placut si ingrijit.

Cum iti deschizi o afacere de succes?

Secretul in a cladi o afacere de succes este sa investesti timp si energie intr-un domeniu care te pasioneaza . Ulterior, sa pui la cale un plan pentru o dezvoltare etapizata si sa ai intotdeauna in vedere clientul , la care poti ajunge prin marketing constant si de calitate.

Asadar, pentru a deveni antreprenor este necesar sa stii directia pe care doresti sa o urmezi si sa-ti setezi un obiectiv. Vrei sa lucrezi pentru altcineva sau sa te dezvolti in permanenta pe tine? Daca nu ai descoperit inca de ce esti pasionata sau in ce ai putea investi, alege un model de business care are deja succes , cu o piata de consumatori in continua crestere, adica o franciza.

Afacerile la cheie au multiple avantaje: imaginea este deja construita, marketing-ul este asigurat de catre brandul-mama, se ofera traininguri de specialitate si o retea puternica, menita a oferi credibilitate si notorietate serviciilor.

Spre exemplu, brandul Nomasvello este numarul 1 in lume, in Europa si in Romania in centre de infrumusetare premium , de aceea peste 40 romance au avut incredere sa investeasca intr-un centru de beauty No+Vello si sa se alature acestei retele de succes, in ciuda lipsei de experienta de management.

Ce avantaje ai ca antreprenor?

Odata ce vei trece de la statutul de angajat la cel de angajator vei observa ca, incet-incet, visurile tale vor prinde contur. Independenta financiara iti aduce, intr-o prima faza, posibilitatea de a detine bunurile mult dorite sau de a pleca in vacanta dupa care tanjeai inca din primele zile de lucru. Dupa un an de business, iti poti plati cash masina pe care ti-o doresti si dupa doi-trei ani te poti apuca de constructia unei case, pe care s-o achiti in intregime. Insa, pentru a avea rezultatele financiare care sa-ti permita asemenea investitii, este esential sa te dedici 100% afacerii tale , pentru a-i spori notorietatea si numarul de clienti activi. Seriozitatea, perseverenta si ambitia de a nu te multumi niciodata cu putin sunt trei factori esentiali care genereaza progresul, dar si profitabilitatea oricarei afaceri.

Vei vedea ca, pe masura ce iti dezvolti business-ul, visurile capata o alta profunzime. Iti vei dori sa aduci o schimbare in bine la nivel societal, sa creezi echipe de succes , sa investesti in oamenii care te-au ajutat cu primii tai pasi ca antreprenor.