Anca Serea, rezoluții pentrul noul an! Ce și-a propus vedeta să respecte în 2022

Anca Serea și-a făcut lista cu rezoluții pentru noul an și a împărtășit-o cu internauții. Vedeta vrea să respecte câteva principii de viață sănătoase și speră ca în 2022 să realizeze tot ce și-a propus.

Anca Serea se pregătește de intrarea în noul an, iar de curând și-a scris lista cu rezoluții pentru 2022. Vedeta are câteva lucruri pe lista ei de dorințe pe care vrea să le îndeplinească. Prietenii ei virtuali au văzut despre ce este vorba, asta fiindcă prezentatoarea de știri are o strânsă legătură cu comunitatea ei de pe social media.

Pentru 2022, Anca Serea și-a propus să ofere în fiecare zi câte un compliment celor din jurul ei, dar și să stea mai mult timp departe de telefon și de îndatoririle profesionale pe care le are și care îi fură mult timp prețios.

Mai mult, frumoasa mămică speră că în anul care este pe cale să înceapă să viziteze locuri frumoase, la care, din cauza pandemiei de Covid-19, nu a reușit să ajungă.

Sursă foto: Instagram

"La final de an cred ca obisnuim cu totii sa facem liste cu realizari si cu obiective viitoare, sa verificam lucrurile care au mers bine sau care au mers mai putin bine, sa analizam cum am putea gandi sau simti diferit ca sa avem un an mai plin, cu bucurii si realizari. Imi plac foarte mult rezolutiile de la final de an si incerc sa stabilesc cateva pe care sa le respect, nu prea complicate, tocmai pentru a nu exista posibilitatea sa ma abat de la ele sau sa renunt pe parcurs. Pentru anul 2022 am gasit cateva rezolutii care mi se potrivesc perfect:

- Sa fac zilnic cate un compliment tocmai pentru ca o vorba buna poate schimab dispozitia unei persoane

- Stai o zi intreaga fara sa iti verifici e-mail-ul. Nu va muri nimeni si oricum majoritatea lucrurilor pot asteptam pana maine

- Mergi intr-un loc in care nu ai mai fost. Daca iesi din zona de confort te vei mobiliza sa inveti lucruri noi

- Inchide-ti telefonul o noapte pentru o saptamana. Cand dormi nu ai nevoie decat de o cat mai buna odihna. Evident, nu discutam despre urgente

Poate va inspira si pe voi aceste rezolutii😊 ! Sunt curioasa sa aflu ce anume v-ar fi placut sa faceti diferit in anul trecut, ce ati dori sa schimbati si ce planuri sau asteptari aveti pentru anul ce vine." a scris soția lui Adi Sînă pe social media.