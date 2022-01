Bianca Drăgușanu, vacanțe cu peripeții. Ce a putut să pățească diva în cele mai luxoase hoteluri din Europa

Bianca Drăgușanu știe exact ce vrea de la viață și nu se mulțumește cu puțin. Recent, diva a povestit despre câteva întâmplări neplăcute din vacanțele sale. Blondina a făcut circ pentru ca angajații unui celebru hotel din Roma să îi schimbe camera și nu s-a oprit până când dorința nu i-a fost îndeplinită.

Bianca Drăgușanu este o împătimită a vacanțelor și pleacă spre aeroport ori de câte ori are ocazia. Una dintre destinațiile sale preferate este Roma, iar acolo ajunge de câteva ori pe an pentru shopping, dar și pentru a se relaxa alături de prietenele sale.

Din păcate, diva nu a avut întotdeauna vacanțe de vis, însă asta nu a împiedicat-o pe Bianca să își ceară drepturile. Recent, vedeta a povestit cum a făcut un adevărat scandal pe holurile unuia dintre cele mai cunoscute hoteluri din Roma.

"Pe la Roma am pățit( n.r. nemulțumită de cazare), pentru că merg și acolo destul de des. Am fost cu o prietenă. Cum arăta în realitate… Nu avea nicio legătură cu patul, cu cearșaful. Când am ajuns acolo am făcut un circ, dar circ! Vorbeam în spaniolă. Le-am zis să îmi schimbe camera, că nu se poate! Pe internet arată într-un fel, în realitate într-un fel. Eu cunosc toate nivelurile de cazare. Îmi place să stau unde e bun și frumos, dar este în funcție cu cine mergi.”, a spus Bianca Drăgușanu la Teo Show.

Sursă foto: Instagram

Mai mult, seria confesiunilor despre vacanțele eșuate nu s-a oprit aici. Blondina a mai povestit și cum a rămas fără lucruri valoare la un hotel luxos din Monaco.

"Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră.Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață. Ne-au filat cu drona două trei zile.”, a mai adăugat diva.