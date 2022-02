Cătălin Scărlătescu, secretul dietei cu care a dat jos 52 kg! La ce a renunțat definitiv chef-ul?

Cătălin Scărlătescu a suferit o transformare uimitoare în ultimul an, asta pentru că îndrăgitul chef a reușit să dea jos nu mai puțin de 52 kg. El a vorbit despre dieta pe care a ținut-o dar și despre greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în alimentație.

Cătălin Scărlătescu a făcut schimbarea vieții lui, atunci când, în urmă cu un an, a reușit să slăbească 52 de kilograme. Ajungând să cântărească 120 kg, îndrăgitul chef a luat o decizie radicală și s-a pus pe slăbit. Scărlătescu a urmat o dietă strictă, dar s-a apucat și de sport pentru a fi în cea mai bună formă a sa.

Sănătatea a fost una dintre prioritățile chef-ului, astfel că juratul de la "Chefi la cuțite" s-a apucat serios de treabă, iar acum este într-o formă de zile mari! Totul a început după ce analizele sale nu au ieșit bine, iar acela a fost momentul în care Scărlătescu și-a schimbat complet viața.

În primă fază, chef-ul a renunțat la pâine și a început să consume legume și fructe. Ulterior, Scărlătescu a fost la un medic care i-a alcătuit un plan de alimentație personalizat, potrivit metabolismului și istoricului său.

"Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau şi toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine şi am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez şi n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri şi nu am băut alcool.", a declarat chef-ul, conform spynews.ro

Deși a trebuit să renunțe la alimentele care îi făceau plăcere, Scărlătescu s-a ținut de dieta sa și a ajuns la rezultatul mult așteptat. Acum, nu doar că a scăpat de grăsimea inestetică, dar are și un alt tonus, iar energia i-a crescut simțitor.

"Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ştevie, castraveţi, roşii, mere, grapefruit, prune, nuci şi migdale neprăjite şi nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) şi un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete”, a mai spus el.