Ana Morodan, probleme din cauza sânilor! Vedeta urmează să se supună unei noi intervenții chirurgicale

Ana Morodan a povestit cum sânii îi cauzează diverse probleme de sănătate, iar durerile au devenit insuportabile. Vedeta este hotărâtă să ajungă din nou la bisturiu.

Ana Morodan face ce face și ajunge să fie din nou pe prima pagină a ziarelor. Mai nou, vedeta s-a plâns de o problemă pe care o are cu sânii și le-a mărturisit internauților că are în plan să facă anumite schimbări drastice în ceea ce privește fizicul său.

Dacă majoritatea vedetelor autohtone își doresc sâni voluminoși, Ana Morodan nu face parte din această categorie. Bustul generos îi cauzează dureri de spate, iar vedeta a luat în calcul posibilitatea de a apela la intervenția chirurgiacală de mișcorare a sânilor.

"Am sânii mari, cred că o să îi tai că au ajuns până la buric! Am o inteligență, însă, peste medie. Dumnezeu mi-a dat multe, dar nu și grație. Așa sunt eu reală – boschetă! Am mari probleme cu spatele din cauza sânilor.

Fac masaj cu pietre de jad săptămânal. Sunt fan terapii care mă relaxează. Tocmai am fost numită bilă de către prietenul meu! Am luat și ceva kilograme!”, s-a confesat vedeta, potrivit Click.

Contesa digitală este cunoscută pentru sinceritatea ei și nu se dă înlături de a-și expune detalii din viața privată în fața publicului. Cum blondina a admis că bustul generos îi provoacă neplăceri, Ana Morodan se gândește serios să facă transformări de ordin fizic.

Ana Morodan a suferit de depresie

Cu toate că face haz de necaz, viața vedetei nu a fost întotdeauna roz. Contesa digitală a suferit de-a lungul timpului de depresie și a apelat la ajutor specializat.

„Psihologul mi-a zis să merg la pădure în weekend să iau contact cu soarele mai mult. Dar singură nu merg, că mi-e frică. Nu mai sufăr de depresie însă”, a mai adăugat vedeta.