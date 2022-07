Cum se descurcă Carmen Tănase cu salariul pe care îl are? Actrița a făcut public un amănunt de care mule vedete se feresc

Carmen Tănase a vorbit despre suma de bani pe care o încasează lunar, dar și despre cum se descurcă cu salariul pe care îl primește.

Carmen Tănase a vorbit despre salariul său , dar și despre cum reușește să trăiască cu banii pe care îi primește lunar. Fiind una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi, nimeni nu s-ar fi așteptat ca actrița să primească o sumă atât de mică, însă, cu toate acestea, nimic nu ar putea să o facă pe Carmen Tănase să părăsească scena teatrului și să se orienteze către o altă meserie mai bănoasă.

Vedeta a mărturisit că încasează lunar 1.300 de euro și că acești bani o ajută să supraviețuiască.

„Până la urmă supraviețuiești cu salariul. La categoria mea, de exemplu, e 1.300 de euro cam așa, hai, supraviețuiești, nu-i nicio problemă. Bă, dar nu vreau să supraviețuiesc, eu vreau să trăiesc, să viețuiesc”, a spus actrița, potrivit VIVA!

Deși recunoaște că suma pe care o primește lunar este insuficientă și că a avut și perioade în care banii nu i-au ajuns, Carmen Tănase continuă să profeseze și să își încânte fanii cu talentul ei actoricesc.

„N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru nu! Acum, sigur, de câțiva ani s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune! Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!”, a mai adăugat actrița, pentru sursa citată mai sus.