Roxana Vancea, decizie importantă în ceea ce îi privește pe copiii ei: ”Nu am voie, pentru că alăptez, dar pe viitor...”

Roxana Vancea, decizie importantă în ceea ce îi privește pe copiii ei, doar că în momentul de față nu se poate ocupa de acest aspect, deoarece încă alăptează și nu îi este permis, dar pe viitor nimeni și nimic nu îi va putea sta în cale. Bruneta a dat câteva declarații despre planurile sale, iar fanii au fost total de acord.

Ce decizie a luat Roxana Vancea

Roxana Vancea a trecut printr-o serie de schimbări, după ce a adus pe lume primul ei copil, chiar dacă viața de mamă nu îi era deloc străină. Partenerul ei de viață are un copil din prima căsătorie, iar ea l-a tratat ca și cum ar fi al ei și îl iubește chiar și acum, după ce a născut, la fel de tare fără să facă diferențe. Ei bine, având în vedere că ambii sunt băieții și că adoră tatuajele enorm, s-a gândit ca pe viitor să își facă unul cu cei mici. Și-ar fi făcut chiar și acum, doar că momentan alăptează și nu îi este permis.

Roxana Vancea adoră tatuajele, are trupul plin de ele, dar mai are ceva loc pe spate și pe șold, unde și-l va face pe cel cu micuții lor pe care îi iubește mai mult decât orice pe lume. De asemenea, ea a spus că are atât de multe tatuaje, încât deja le-a pierdut numărul, dar că nu are de gând să se oprească aici, ci după ce se va termina perioada de alăptare, își va mai face unele pe care probabil le va arăta și fanilor ei din mediul online.

Citește continuarea pe 9am.ro

Vizionare placuta