Cătălin Botezatu a fost pentru prima dată în Vama Veche! Ce impresie i-a lăsat stsțiunea de la malul mării?

Cătălin Botezatu a ajuns pentru prima dată la Vama Veche, aici unde a fost plăcut surprins de oamenii locului. Designerul a vorbit despre impresiile lăsate de stațiunea de la malul Mării Negre.

Cătălin Botezatu a avut parte de câteva zile cu totul inedite la mare, și nu oriunde, ci chiar în stațiunea Vama Veche, acolo unde designerul a poposit pentru prima dată. Botezatul s-a arătat încântat de frumusețea și vibe-ul locului și i-a îndemnat pe toți cei care îl urmăresc să vină, cel puțin o dată, în stațiuea de la malul Mării Negre.

Creatorul de modă s-a arătat încântat de tot ceea ce a găsit în Vamă, de la locuri, oameni, până la decorațiuni. Cu părere de rău, Botezatu a spus că dacă ar fi știut cât de frumoasă este această stațiune, ar fi ajuns mult mai devreme în Vamă.

„E ceva superb, lume bună. Parcă nu ești în Romania. Am văzut niște locații… Deși, de-a lungul timpului, am auzit de Vamă lucruri frumoase și suculente ca povestiri, iată, la vârsta mea, pentru prima oară în viață am ajuns aici. Inițial, am fost la ziua unui prieten care tot venea în Vamă la o vilă superbă, Ilios. Când am intrat în ea mi s-a părut că mă aflu în altă țară.

Totul era modern, de la decorațiuni, cameră, piscină… mi s-a părut o altă lume. Și nu doar aici. Aceeași impresie mi-au dat-o și alte construcții. Parcă nu făceau parte din acea Vamă de care auzisem eu. Să nu mai spun de plajele frumoase, de muzică, baruri, cluburile extraordinare cu decorațiuni frumoase”, a declarat Cătălin Botezatu, pentru fanatik.ro.

Mai mult, Botezatu a rămas surprins de oamenii pe care i-a întâlnit în Vama Veche și a spus că a reuțit să se integreze cu succes în spiritul stațiunii rebele de pe litoral.

„M-a surprins să văd oameni foarte mișto și să văd partea de vamaioți, oamenii tipic vămii, dar și oameni ok, din toată țara. Oamenii Vămii cu acel șarm, acea poezie, acea chestie unică, cum doar în România și în Vamă găsești. La polul opus se spune că, dacă nu ai cunoscut Mykonosul de acum 25 de ani, Mykonosul de atunci nu se mai compară cu Mykonosul de acum.

Așa se întâmplă și cu Vama, unde rămân oamenii superbi ai Vămii, dar și oameni din toate păturile sociale, care vin și trăiesc liber acest spirit. Se integrează imediat. Până și eu am reușit să fac asta, datorită unor condiții. Proprietarii vilei unde am fost cazat au făcut niște lucruri minunate”, a mai povestit designerul.

