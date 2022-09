Cristina Bălan, noi detalii despre sarcina sa. De ce a ținut ascuns faptul că este însărcinată și cum au ales băieții ei numele?

Cristina Bălan trăiește o perioadă foarte frumoasă din viața sa, asta după ce a declarat că este însărcinată în 6 luni și așteaptă o fetiță. De ce a ținut ascunsă sarcină atât de mult timp?

Cristina Bălan este însărcinată în 6 luni, iar vestea a fost primită cu multă bucurie de către internauți. Vedeta va aduce pe lume o fetiță, perfect sănătoasă, iar în mai puțin de 3 luni, ea și familia ei o vor putea ține în brațe.

Cristina Bălan a ținut secret faptul că este însărcinată și a vrut să se asigure că totul este în regulă, înainte de a-și anunța urmăritorii. Artista a făcut teste genetice și a preferat să păstreze discreția, cel puțin o perioadă, pentru a se asigura că micuța ei se dezvoltă normal.

„Nu am vrut să anunț până acum pentru că, așa cum se știe, în primul trimestru se pot întâmpla atât de multe… Nu voiam să anunț și după aceea cine știe ce să se întâmple. După aceea în săptămâna a zecea am făcut teste genetice pentru că, deh!, avem antecedente. Am așteptat rezultatul care a venit în 5 săptămâni. Apoi au venit testele genetice, perfecte, totul în regulă, atunci am aflat și sexul copilului, dar am preferat să păstrăm discreția.

Am vrut să mă bucur în intimitate. La prima sarcină am anunțat pentru că atunci m-am retras de la Eurovision și trebuia să spun ceva. Dar sunt fericită că totul este bine. Fetița e perfectă”, a spus Cristina Bălan, pentru Fanatik.

Toată familia Cristinei se bucură de momentele fericite din prezent, iar copiii ei, Matei și Toma vorbesc cu surioara lor prin burtică. Mai mult, ei sunt cei care au ales numele micuței, un nume ales din joacă și unic.

„Băieții se uitau la un serial de desene animate Prințesa Sofia. De acolo e un nume. Apoi, ei au niste povești preferate de la radio Isti Bitsi și sunt niște povesti scrise de Leon Magdan, iar ei strigă că vor povești de Nagdan.

Dar la Nedeea am ajuns, într-un final, după ce i-am auzit cum o strigă pe o prietenă de-ale noastre. Adică noi avem un cuplu de prieteni vechi care o vor și năși pe fetiță. Pe ea o cheamă Andreea, dar gemenii aleargă după ea și o strigă Nadeea. Am și verificat numele, este foarte rar, dar există. Deja băieții sunt foarte fericiți că vor avea o surioară. Tot timpul vin pe lângă mine, îmi pupă burtica. Ei și vorbesc cu sora lor, spun ei ceva acolo, la burtică, dar nu prea înțeleg ce spun”, a mai spus fericita mămică.

