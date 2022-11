De ce nu s-a căsătorit Catinca Roman până acum? Regretele vedetei în ceea ce privește relațile

Catinca Roman este o mamă împlinită și o femeie influentă din showbiz-ul autohton. La cei 55 de ani pe care îi are, sora Oanei Roman are o carieră împlinitoare și o fiică de care este nespus de mândră, pe Calina. Cu toate acestea, vedeta nu a ajuns până acum în fața altarului.

Recent, Catinca Roman a vorbit despre experiențele ei în dragoste, dar și de ce nu a ajuns niciodată să se căsătorească.

Vedeta a mărturisit că a făcut multe greșeli de-a lungul timpului, dar și că divorțul părinților săi, petrecut atunci când ea se afla la o vârstă fragedă a marcat-o mult. Acea experiență din copilărie și-a pus amprenta pe felul în care și-a construit, ulterior, relațiile de iubire.

„Am făcut multe greșeli. Sunt un om imperfect, ca toată lumea… M-am grăbit un pic cu alegerea meseriei… Cred că mi-ar fi plăcut să fiu medic… Faptul că am făcut un copil atunci, necăsătorită, cu un bărbat mult mai tânăr decât mine a fost ceva atroce, acum este super cool. Probabil că m-a marcat, inconștient, divorțul părinților. Poate, pur și simplu, nu mi-am găsit partenerul care trebuia.", a menționat Catinca Roman, pentru kanald.ro.

Catinca Roman a trecut prin momente grele în acest an. Vedeta și-a pierdut tatăl, iar suferința este în continuare resimțită în sufletul său. Mai mult, mama sa, Mioara Roman a ajuns de mai multe ori de urgență la spital și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Nici fiica sa nu a fost scutită de problemele de sănătate, astfel că fiica lui Petre Roman a fost nevoită să fie puternică, pentru cei de lângă ea.

„Am avut probleme cu mama, de sănătate. Ceva probleme de sănătate cu Calina, după care a intervenit evenimentul cu moartea tatălui. Am avut depresie, am avut insomnii, am avut stări de anxietate… Tata a vrut să fie incinerat și să nu fie nimeni, să fiu doar eu, numai că toți prietenii lui a vrut să vină să-și ia rămas bun… A lăsat un gol destul de mare, adică, și acum, după aproape o lună, mă trezesc că îmi caut telefonul să-l sun”, a adăugat Catinca Roman pentru sursa citată.