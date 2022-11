Mărturiile unei mame puternice: Cristina Bălan a vorbit despre depresie, nașterea traumatizantă și criticile primite

Cristina Bălan este un model de mămică puternică pentru multe femei din România. Artista în vârstă de 42 de ani este însărcinată pentru a doua oară și va aduce pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

Cristina abia așteaptă să le facă cunoștință fiilor ei, Toma și Matei, gemenii în vârstă de 9 ani cu surioara lor. Acum că este însărcinată, Cristina retrăiește momentele pe care le-a simțit când a fost însărcinată pentru prima oară, atunci când a aflat că va aduce pe lume doi copilași cu sindromul Down.

Artista a luptat încă de la început pentru viața copiilor ei și indiferent de piedici, critici sau uși închise, ea a găsit întotdeauna suficiente resurse pentru a se ridica de la pământ. Acum, Cristina a vorbit despre perioada grea prin care a trecut atunci când a îndurat umilințele din sala de naștere, dar și depresia care a măcinat-o imediat după naștere.

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat societatea, că oamenii nu au nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii.

Sindrom Down! Dar cumva am avut o presimțire și am întrebat medicul în acel moment «- Bine, este vorba despre unul (n.r. – unul dintre gemeni), cum s-ar proceda? Scăpăm de unul???.

Eram într-o depresie de nu mă mai mișcam. Eram și obeză, mă devalorizasem aproape total. Chiar dacă îți iubești copiii, de aceea se și vorbește de depresia postnatală.

În cazul meu a fost vorba de o naștere prematură, traumatizantă nașterea, în sine, cu medicul de gardă înjurându-mă, foarte urât.", a povestit artista, potrivit unica.ro.