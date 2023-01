Victor Rebengiuc, mărturisire cutremurătoare după moartea lui Mitică Popescu

Moartea lui Mitică Popescu a îndoliat lumea teatrului, plecând dintre noi un mare talent care a lăsat în urmă o carieră profesională bogată și impresionantă. Regretatul actor a murit marți, 3 ianuarie, la 86 de ani, la Spitalul Elias din Capitală.

Colegul său de scenă, Victor Rebengiuc și-a arătat public regretele față de pierderea lui Mitică Popescu, mărturisind că a fost un actor talentat, plin de farmec și cu mult simț al umorului.

„Și eu am primit vestea tristă. Am jucat împreună. Am avut două scene în „Moromeții”. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor.”, a spus Victor Rebengiuc în cadrul unui interviu, notează cancan.ro.