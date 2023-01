Cum se înțelege Bursucu cu fiica sa viregă? Alessia i-a oferit lecții prețioase prezentatorului tv

Bursucu trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 10 ani cu Andreea, iar împreună cu cele două fiice ale lor formează o familie minunată. Alessia este fiica vitregă a lui Bursucu, de care are mare grijă și pe care o prețuiește nespus.

Prezentatorul tv a vorbit despre relația bună pe care o are cu adolescenta de 17 ani, dar mai ales cum, datorită ei, el a învățat să fie un tată bun. Bursucu a dezvăluit că Alessa a fost dintotdeauna un copil înțelept și că a înțeles mereu situațiile prin care trece.

„Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept, așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar «Tati o să își revină, tati mă iubește». Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică.

Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice.", a mărturisit Bursucu, pentru cancan.ro.