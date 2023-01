Claudia Pătrășcanu l-a sunat pe Victor Slav? Declarații bombă făcute de Bianca Drăgușanu despre fosta soție a iubitului ei

Bianca Drăgușanu tună și fulgeră, după ce fosta soție a lui Gabi Bădălău a făcut declarații care au iritat-o pe blondină! Claudia Pătrășcanu nu își dorește ca cei doi copii ai ei să petreacă timp cu iubita tatălui lor, și susține că cei mici au fost obligați să se întâlnească cu Bianca, în timp ce se afla în vizită la tatăl lor.

Mai mult, artista a spus pentru Antena Stars că Bianca Drăgușanu a amenințat-o. Blondina neagă aceste acuzații și spune că lucrurile stau exact invers.

”Femeia e clar plecată cu pluta, are crize de gelozie, de frustrare, în mod periodic în ceea ce mă privește. Se contrazice de două ori pe propoziție, iar ca exemplu a zis că nu o interesează persoana mea. Dacă nu o intersează persoana mea de ce vorbește? Consider că pe ea nu o bagă nimeni în seamă cu meseria cu care se bate în piept că o are. Minte, aberează și se penibilizează singură”, a spus Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.