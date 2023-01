Victoria Răileanu s-a logodit în Paris, după ce și-a cunoscut iubitul pe o aplicație de matrimoniale

La 3 ani de la divorț, Victoria Răileanu trăiește din nou clipe de fericire. După ce a stat o perioadă singură, în care și-a vindecat sufletul, actrița a fost îndemnată de prietenele ei să își creeze un cont pe o aplicație de dating.

Victoria Răileanu nu a stat pe gânduri și bine a făcut! Vedeta și-a găsit acolo actualul logodnic, pe Adrian Ștefănescu, cu care este împreună de un an și 8 luni. Bărbatul a surprins-o pe actriță în cel mai frumos mod posibil, cerând-o în căsătorie în orașul iubirii, Paris.

„Multe momente frumoase a avut 2022, dar momentul în care ne-am logodit în Paris merită clar o coroniță de premiul 1. N-avem poza clasică. Cu poza asta ne-am anunțat și familiile ? Te iubesc, my love. I love you sfm. Mențiune specială: girls, mersi că m-ați bătut la cap să-mi fac Bumble ??”, a fost mesajul transmis de Victoria Răileanu, pe rețelele sociale.

Actrița a mărturisit că nu se aștepta să fie cerută în căsătorie, deși a avut această discuție mai în glumă, mai în serios, cu iubitul ei. Ea a recunoscut că momentul a fost unul emoționant și că nu și-a putut stăpâni lacrimile de fericire.

După divorțul de tatăl fiului ei, Conrad Mericoffer, vedeta a avut nevoie de terapie. Victoria Răileanu a mărturisit că a fost o perioadă foarte grea după separare și că a muncit mult cu ea pentru a se vindeca de durerea provoată.

„Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit. A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine”, a spus Victoria Răileanu.