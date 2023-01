Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru mama ei, cu ocazia zilei sale de naștere

Laura Cosoi a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, cu ocazia zilei de naștere a celei care i-a dăruit viață.

Laura Cosoi are o familie foarte frumoasă și nu ezită să le arate acest lucru și fanilor ei. Vedeta are 3 fetițe minunate, un soț care o iubește nespus și o mamă de la care are întotdeauna ce învăța. Recent, actrița a postat un mesaj emoționant pentru cea care i-a dat viață, urându-i la mulți ani și mulțumind-i pentru toată iubirea și sprijinul pe care îl oferă, în orice circumstanță.

''Mama, ce cuvant poate fi mai plin de insemnatate ca acesta, pe lume?! Dragă mamă, îți mulțumim pentru iubire, bunatate, incredere, prietenie, comunicare, imbratisari, lectii, empatie, puterea si seninatatea de care ai dat dovada de-a lungul vietii. Te iubim, dincolo de tot si toate! La multi ani, mamica noastra draga si buna!

Laura Cosoi, relație specială cu mama ei

Laura Cosoi are o relație specială cu mama ei și este recunoscătoare pentru că o are alături în viața ta. Vedeta i-a scris mereu rânduri emoționante celei care i-a dat viață. În fiecare an, Ligia, mama Laurei Cosoi a avut parte de declarațiile de iubire ale fiicei sale.

''Este ziua mamei mele, care mi-a dat sansa sa traiesc acest sentiment unic, acela de a fi mama. Ce dar frumos ! 💙 La multi ani, mem! La multi ani, Buni Li 💙 Te iubim mult de tot @ligiacosoi 💙 #lamultiani #binecuvantare #dragoste", a scris actrița, anul trecut de ziua mamei sale.

