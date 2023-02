Laura Cosoi, despre vacanțele cu 3 copii mici. Ce a învățat vedeta din excursiile cu fiicele sale?

Laura Cosoi este o mămică împlinită, iar cele 3 fetițe ale sale o învață atât de multe lucruri despre ea însăși, dar și despre viață. Vedeta este o împătimită a vacanțelor exotice și nu ezită să le ia cu ea și pe cele 3 minuni ale sale și ale soțului ei, Cosmin.

Cu toate că cu greu găsește câteva clipe de relaxare doar pentru ea, Laura Cosoi alege întotdeauna să plece în vacanțe cu fetele ei. Vedeta s-a obișnuit în acest ritm și spune că învață să fie cea mai bună variantă a sa, atunci când se află în preajma celor mici.

”Calatoriile cu copiii nu sunt despre relaxare la soare (mai mult de 10 minute si uneori nici atat), despre mancatul la masa in liniste si pace, program pe care sa-l ai cum l-ai stabilit (in mare parte), ci mai ales despre disponibilitate, acceptare, descoperire, rabdare, intelegere, empatie, compasiune, iubire. Cred ca langa copiii nostri chiar devenim variantele noastre cele mai bune.

Bineinteles, asta dupa ce ne tavalim de cateva ori prin foc si simtim ca renastem ca pasarea Phoenix ori de cate ori ne inghitim cuvintele si „apucaturile” care ne vin de nu stiu unde. Dar si daca reusim este ca si cum nu am cazut dintr-un rollercoster nebun, care merge cu viteza luminii, fara centura si in care am stat mai mult cu capul in jos. Deci, una peste alta, viata cu copii e chiar frumoasa.”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.