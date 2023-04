Ramona Olaru a părăsit Neata cu Răzvan și Dani din cauza fostului iubit. Ce situație nu a mai putut suporta?

Ramona Olaru aduce în fiecare dimineață zâmbetul pe buze, în matinalul de la Antena1. Asisteta tv are mereu glumele pregătite și debordează de energie pozitivă. Cu toate acestea, Ramona a fost nevoită să renunțe la ediția de weekend a emisiunii "Neața cu Răzvan și Dani", din cauza fostului ei iubit, Cuza.

Asistenta tv nu mai suporta să stea fizic lângă el, chiar dacă cei doi reușeau să mascheze la perfecție tensiunile care au rămas după separare.

„Avem o relație de colegialitate. Acum la un an și jumătate de la despărțire, putem conviețui, dar nu putem vorbi în afara platoului. Dacă în perioada în care tu ai fost foarte aproape de mine nu ai avut lucruri bune și normale, în legătură cu mine, cu siguranță de atunci n-o să ai. Am chestia asta, ce-a fost în trecut, de ce să mai car după mine în ceea ce vreau să formez în continuare? Gata, a închis la pâine”, a povestit Ramona Olaru la podcastul lui Ameri Nasrin.