Andreea Bălan, în lacrimi la tv! Vedeta nu și-a putut stăpânii emoțiile: Îmi vine să plâng

Andreea Bălan este un exemplu de femeie puternică, muncitoare și încrezătoare în forțele proprii. Cu toate că acum se bucură de un succes uriaș pe plan profesional, artista nu a uitat de unde a plecat, iar atunci când își aduce aminte de începuturile carierei sale, emoțiile o încearcă.

Același lucru s-a întâmplat și în noua ediție "Te cunosc de undeva", atunci când artista a vorbit cu lacrimi în ochi despre prestația a doi concurenți. Radu Bucălae și Adda s-au transformat în Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariuc, moment ce a emoționat-o teribil pe Andreea Bălan. Prestația celor doi va putea fi văzută sâmbăta seara, de la ora 20.

Ei trei m-au remarcat la emisiunea „Ba da, Ba nu”, în 1996, când am apărut prima dată la TV. Mihai Constantinescu mă văzuse la un spectacol, în Ploieşti şi m-a adus la TVR. Aşa am ajuns în emisiunile şi, mai apoi, în spectacolele pentru copii din acea vreme!”, a mărturisit îndrăgita artistă, la Antena 1.

Andreea Bălan este la masa juriului "Te cunosc de undeva" de 17 sezone, iar publicul o îndrăgește și o apreciază nespus. Vedeta își ocupă timpul și cu alte proiecte, pe lângă cele muzicale, inclusiv canalul său de youtube, acolo unde fiecare vlog este urmărit de sute de mii de internauți.

Vedeta este ajutată de oameni cu experiență în online, însă ea este propriul său manager. Artista știe ce trebuie să facă și a învațăt să se descurce singură, în orice situație.

„Am o echipă, mă sfătuiesc cu cei de la casa de discuri, am un bun prieten Alex care mă ajută pe PR, dar și pe editare video, mai am o fată, Karin, care mă ajută tot așa pe YouTube, pe editare, dar știi cum e, eu centrez, eu dau cu capul. Adică eu sunt propriul manager, pentru că am învățat de-a lungul anilor să fac chestia asta foarte bine. De multe ori îmi cer alții sfaturi mie și inevitabil, fără să vrei, înveți. De atâția ani, de 20 de ani, în domeniu, am învățat. Eu știu cel mai bine să mă managerizez pe mine”, a dezvăluit Andreea Bălan pentru Ego.