Bianca Patrichi a fost eliminată de la Survivor! Regretele concurentei:Am luptat cât de mult am putut...

Ultima ediție Survivor s-a finalizat cu p nouă eliminare, de această dată Bianca Patrichi fiind concurenta care a părăsit Republica Dominicană. După 4 luni de competiție, Bianca Patrichi a aflat vestea că este eliminată și cu greu și-a putut stăpâni lacrimile.

Concurenta a fost nominalizată de grup, iar ea a obținut cele mai puține voturi, în favoarea lui Andrei Krișan, care a rămas în continuare în competiție.

Concurenta a menționat că nu are regrete și că își va susține colegele de acasă, din fața televizorului, până când competiția își va desemna marele câștigător.

„Am promis că nu mai vreau să plâng. Felicitări și ne vedem oricum în maxim patru săptămâni. M-am tot gândit dacă am regrete – nu am niciun regret. Așa vreau să ies, fără niciun regret. Vreau să cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun.(…) Cu colegele mele o să mă văd imediat cum o să se termine acest show. O să le susțin cât pot de mult de acasă, din fața televizorului”, a mai afirmat Bianca Patrichi.