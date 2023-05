Cât de frumoasă este relația Bellei Santiago cu socrii ei! Părinții soțului artistei au învățat-o pe fiica sa limba română

Bella Santiago este o femeie împlinită pe toate planurile, cu o carieră de succes și o familie pe care și-a dorit-o dintotdeauna. Artista este căsătorită cu Ionuț Grigore, iar alături de fiica ei, cei 3 formează o familie în adevăratul sens al cuvântului.

Vedeta a povestit cât de mult i-a lipsit dragostea maternă și prezența tatălui în copilărie. Acum, ea are parte de toată dragostea socrilor ei, pe care îi numește mama și tata. Bella Santiago a vorbit despre relația frumoasă pe care o are cu părinții partenerului ei de viață.

„Eu le zic tata și mama socrilor mei, pentru că eu sunt un copil care nu a avut tată și mama nu prea a fost lângă mine, nu a fost caldă. Asta am simțit eu când am ajuns în România, că toate mamele aici sunt foarte călduroase. Asta mi-a lipsit de la mama, pentru că ea e foarte rece, aici am simțit iubire de familie, de mamă, de tată. Am simțit iubire ca într-o familie completă”, a declarat Bella Santiago, pentru unica.ro.