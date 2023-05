Deea Maxer s-a afișat cu noul iubit! Artista a confirmat relația! Cu cine l-a înlocuit pe Dinu Maxer?

Divorțul dintre Deea și Dinu Maxer a luat pe toată lumea prin surprindere, mai ales că cei doi aveau o relație de 18 ani și nu păreau să aibă vreo problemă în cuplu. Vestea despărțirii a fost confirmată de Dinu, la un post de televiziune, iar la doar câteva zile mai târziu, el s-a afișat cu noua lui iubită.

Dinu Maxer și Ada, femeia cu care a început o nouă poveste de iubire, s-au despărțit după câteva săptămâni, motivul invocat fiind presiunea mediatică pe care tânăra nu o putea suporta. Acum este rândul Deei să le arate internauților noua ei cucerire, un bărbat misterios, cu care s-a afișat deja la câteva evenimente din Constanța.

Potrivit cancan.ro, Deea Maxer a confirmat relația cu noul iubit, însă nu a dorit să ofere prea multe detalii despre partenerul ei, întrucât se afla cu Dinu în mașină, în drum spre un spectacol.

Pe 28 martie, Deea și Dinu Maxer au postat un mesaj comun prin care au anunțat că divorțează și că își doresc liniște și discreție cu privire la acest subiect. De acolo și până la numeroase zvonuri cu privire la motivele care au stat în spatele despărțirii nu a fost decât un singur pas.

Dinu Maxer a vorbit despre căsnicia lui cu Deea Maxer, dar și când au înceout lucrurile să se strice între cei doi.

„Lumea a început cu tot felul de aberații. Deea a ales calea tăcerii și m-a delegat pe mine să vorbesc despre adevăr. Ieri (n.r. marți, 28 martie) am semnat actele de divorț! Noi nu ne-am certat, noi ne-am despărțit, sunt niște nuanțe pe care o să le înțeleagă oamenii după ce o să le explic!

E altceva decât am văzut în stânga, în dreapta, decât am văzut la părinții mei când ei s-au despărțit. Am divorțat la notar, am făcut și partajul. Nu a fost ușor în cuplul nostru, noi ne-am iubit mult, au primat fidelitatea, sinceritatea și așa am fost până am depus actele de divorț”, a povestit Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu.