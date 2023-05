Anamaria Prodan, în costum de baie pe străzile Capitalei! La 50 de ani, impresara a renunțat la inhibiții

Anamaria Prodan nu ține cont de nimeni și de nimic, atunci când vine vorba de satisfacerea propriilor plăceri. În vârstă de 50 de ani, impresara a renunțat la inhibiții și, cu mult curaj și îndrăzneală, s-a dezbrăcat de haine și a postat imaginile pe social media!

Anamaria Prodan a fost surprinsă doar în costum de baie, în timp ce se afla pe locul din dreapta al mașinii, zâmbind și bucurându-se de viață, așa cum doar ea știe să o facă.

Fosta soție a lui Reghecampf s-a filmat în timp ce era doar în costum de baie, însă internauții au putut observa cât de fericită este impresara. Nu se știe cine a făcut respectiva filmare, însă, cel mai probabil este vorba despre Flavius Nedelea, partenerul de viață al vedetei, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Anamaria Prodan își trăiește viața la maxim și nu ține cont de gurile rele. Ea a declarat recent că nu o interesează părerea nimănui și că își asumă fiecare greșeală pe care o face.

Anamaria Prodan, un nou câștig în fața instanței. Sexy impresara are de primit 350.000 de euro

Nu mă interesează. Niciodată nu am citit comentariile de pe rețelele sociale, nu mă interesează părerea nimănui. Ascult mereu cu respect, dar fac ceea ce consider că este corect pentru binele meu. Dacă greșesc, îmi asum singură responsabilitatea și nu pot da vina pe nimeni altcineva pentru că i-am ascultat pe alții. Așa sunt eu, îmi asum greșelile și le recunosc. Nu mă interesează în mod absolut părerea nimănui, nu o cer și nu o voi cere niciodată”, a declarat Anamaria Prodan, pentru AntenaStars.ro

„Trăiesc fiecare secundă într-un mod minunat. Nu am nevoie de nimeni pentru a fi fericită. Nimeni din această lume nu poate determina starea mea de fericire. Așa sunt eu, așa trăiesc. Sunt o persoană care își gestionează viața și a învățat să o trăiască.

După eșecul suferit în dragoste, Anamaria Prodan iubește din nou, Alături de milionarul Flavius Nedelea, impresara a început o frumoasă poveste de iubire care, cine știe, poate duce către un nou mariaj. Vedeta se declară o romantică incurabilă și spune că se încrede în continuare în instituția căsătoriei.

„Eu cred în instituția căsătoriei, chiar și după eșecurile avute. Chiar și după acele dezamăgiri, prin care am trecut, eu încă mai cred! Sunt o romantică incurabilă! Mă văd în postura de a face această alegere și acum! Mă văd, sincer vă spun, mergând ținându-mă mână cu soțul meu, pe stradă sau prin parcuri, la 80 sau la 90 de ani, câți mi-o da Dumnezeu! Am avut un model frumos în familie, pe cel al mamei.

Poate lumea va întoarce capul după noi! Sau poate chiar noi doi vom face asta și vom întoarce capul, ca și cum am privi spre propria viață, și vom putea apoi spune: «Iată, am reușit!», fiind astfel un exemplu pentru copiii mei. Nu știu dacă actualul meu iubit, Flavius, va fi lângă mine atunci, la vârsta aceea, dar mi-ar plăcea! Accept cu inima deschisă ceea ce-mi trimite Dumnezeu! Accept cu multă încredere, fiindcă eu am o credință habotnică în Dumnezeu!”, a spus impresara, potrivit click.ro.