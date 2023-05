George Burcea, jefuit în Costa Rica! Prin ce pățanie a trecut fostul soț al Andreei Bălan

George Burcea și Viviana Sposub s-au mutat acum câteva luni în State, acolo unde trăiesc visul american. George Burcea, cel care îl interpretează pe Lurch, în serial Wednesday de pe Netflix, se bucură de un succes răsunător peste ocean, acolo unde participă la numeroase evenimente din sfera cinematografiei.

Pentru că a muncit enorm, George Burcea a luat o pauză din lumina reflectoarelor și a plecat în vacanță cu Viviana Sposub, cea care îl însoțește peste tot și care îi este alături necondiționat. Din păcate, călătoria în Costa Rica nu a fost deloc așa cum și-a imaginat actorul, din cauza unei întâmplări nedorite.

Viviana Sposub și George Burcea au fost jefuiți chiar în vacanță și au rămas fără telefon, dar nu numai. Actorul le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram toată pățania prin care a trecut.

Viviana Sposub l-a urmat pe George Burcea în America, după lansarea serialului de pe Netflix. Cei doi au locuit timp de 3 luni în New York, iar acum s-au mutat în California.

„Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig.

New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari. E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar, că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, a spus Viviana Sposub pe Instagram, în urmă cu o lună.