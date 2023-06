Motivul pentru care Bianca Drăgușanu și-a înscris fiica la o școală de stat:Eu am reușit pe propriile forțe în viață...

Bianca Drăgușanu se declară o mamă grijulie și interesată de toate aspectele ce țin de viața fiicei sale. Recent, ea a dezvăluit faptul că Sofia este înscrisă la o școală de stat, acolo unde este în grupa 0 și unde se descurcă foarte bine. Blondina își permite să își ducă fetița la orice instituție privată de învățământ, însă a ales o școală de stat.

Vedeta a vorbit și despre motivele pentru care a ales acest drum pentru Sofia și a menționat că dacă ea a reușit în viață făcând o școală de stat, și fiica ei va putea face la fel.

„Momentan, da, când va fi adolescentă va trebui să și le facă singură. Și, deși eu sunt genul acela de mamă care își permite să își ducă copilul la o școală privată, am ales o școală de stat. Dacă eu am crescut la o școală de stat și am reușit pe propriile forțe tot în viață, consider că și ea ar putea să facă la fel.

Am «N» exemple de copii care au fost trimiși pe la Londra sau la cele mai scumpe școli din București și nici măcar nu știu să citească în engleză și ei sunt la școală cu profil. Sau se duc la școlile astea unde dai 5.000 de euro pe lună și joacă fotbal toată ziua. Fata mea e în clasa zero și chiar sunt mândră de ce capacitate are și cum își rezolvă singură toate temele acasă. Știe să scrie, știe să citească… dacă eu am crescut normal, la o școală de stat, ea de ce nu ar face asta?

Eu la 6 ani stăteam cu cheia de gât în fața blocului. Mă lăsa mama și pleca la serviciu, eram cu sora mea, stăteam în vacanță în fața blocului, n-aveam școală privată. Dacă eu sunt un om sănătos la cap sunt sigură că și ea va reuși în viață pe același sistem”, a spus Bianca Drăgușanu, în emisiunea Fresh by Unica.