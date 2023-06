Monica Dascălu, tragedia care i-a marcat viața! Vedeta ProTV a suferit un șoc

Monica Dascălu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri și este o prezență impecabilă în fața camerelor de luat vederi. Vedeta ProTv are o carieră de lungă durată în televiziune și s-a făcut remarcată datorită seriozității și profesionalismului de care dă dovadă.

Despre Monica Dascălu nu se cunosc prea multe detalii din viața personală, asta pentru că vedeta știe cum să se ferească de ochii curioșilor. Totuși, în urmă cu mai mulți ani, presa vehicula faptul că între ea și Adrian Mutu s-ar fi înfiripat o poveste de dragoste. Potrivit cancan.ro, surse din anturajul celor doi au declarat la acea vreme că fotbalistul plătea până la 15.000 de dolari pentru factura la telefon, pentru a vorbi cu știrista trustului Pro, el fiind în străinătate la acea vreme.

După relația cu Adi Mutu, Monica Dascălu l-a cunoscut pe avocatul Mihai Băjenaru, cu care s-a și căsătorit. Nunta celor doi a avut loc în Maldive, acolo unde și-au petrecut și luna de miere. În ceea ce privește posibilitatea măririi familiei, subiectul este unul delicat. Monica Dascălu a declarat că își dorește mulți copii, în momentul în care și-a unit destinul cu soțul său, în 2010.

Despre pasul cel mare, prezentatoarea tv a mărturisit atunci că lucrurile între ei nu s-au schimbat, astfel că obiceiurile au rămas aceleași.

„Eu, îna­inte de căsătorie, am fost eu, după căsă­torie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile… Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!…Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica, într-un interviu mai vechi.