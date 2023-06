Actorul Eugen Cristea se retrage din lumina reflectoarelor, în urma dezamăgirilor suferite. Ce se întâmplă în viața sa?

Actorul Eugen Cristea, în vârstă de 71 de ani, a surprins pe toată lumea după ce a luat o decizie extrem de grea. Actorul și-a anunțat retragerea din lumina reflectoarelor, asta pentru că, în ultimii ani, a trăit numeroase dezamăgiri care i-au fost cauzate de colegii de breaslă.

Potrivit actorului, el renunță la lumina reflectoarelor, după o viață trăită pe scenă, dar și în fața micilor ecrane. Eugen Cristea este dezamăgit de sistem, dar și de oamenii cu care a colaborat și în care își pusese toată încrederea.

Eugen Cristea s-a făcut remarcat în numeroase spectacole de teatru, dar și televiziune, el prezentând celebra emisiune "Feriți-vă de măgăruș!". Totodată, actorul a jucat și în telenovelele românești, printre care "Inimă de țigan", "Regina" sau serialul "Trăsniții".

Actorul a continuat să vorbească despre retragerea sa și pentru publicația Click.ro. El a mărturist că a dorit să tragă un semnal de alarmă cu privire la depresia cu care artiștii se pot confrunta, după ce au muncit ani întregi.

„Am vrut să trag un semnal de alarmă apropo de ce se întâmplă cu o anumită categorie, care este valabilă și pentru alții. Nu se poate ca zeci de ani să fii talentat și bun și dintr-o dată să nu mai exiști. Nu așa se procedează într-o societate normală.

Sigur că nu am pretenții de la un stat, care e și de r…t datorită conducătorilor. Exact asta am vrut să arăt, tot ceea ce este scris acolo este perfect adevărat. Am dovezi. Eu nici n-am dat nume, că asta se așteaptă, scandalul. Nu le fac reclamă pe pielea mea. Am primit niște mesaje chiar foarte frumoase după această postare și au început să mă cheme și la TV. M-au invitat să vorbesc la Realitatea TV, azi voi fi la Antena Stars, dar ei caută scandalul, asta-i cu totul altceva. Asta le aduce audiență. Ei aveau ca tema depresia, la Realitatea TV.

Însă le-am spus, că să ne înțelegem bine, că nu e vorba de depresie, ci de revoltă. Dar dacă mă revolt de unul singur, ca un Don Quijote singuratic, mai bine renunț. Am zis să-mi trăiesc eu viața cum știu eu, cu soția, cățelușa, cu cărțile, muzica și colecțiile mele și este suficient. Și mai ales cu interiorul sufletesc.

Eu vreau să mă lupt cu un sistem închis, peste tot s-a făcut așa, în care nu mai intri. Sigur, că eu mi-am văzut de treabă și am mai pătruns pe ici pe colo.", a mai mărturisit actorul.