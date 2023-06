Andreea Antonescu a botezat-o pe micuța Venice Victoria. Victor Vrînceanu a lipsit din fotografiile de familie

Andreea Antonescu a avut un weekend plin de emoții și trăiri frumoase. Artista a botezat-o pe micuța ei, Venice Victoria, care a împlinit recent 6 luni. Cu zâmbetul pe buze și extrem de emoționată, artista a avut-o alături și pe Sienna, fiica ei cea mare și a strălucit într-o rochie roz, care i-a pus în evidență silueta.

Andreea Antonescu și-a asortat ținuta cu cea a fetelor sale, iar culoarea aleasă nu putea fi alta decât roz. Artista a optat pentru o coafură lejeră, cu părul ușor ondulat și un machiaj smokey eyes.

Botezul a avut loc la Mănăstirea Cașin din Capitală, acolo unde sluja a fost oficializată de același preot care a botezat-o și pe Sienna, fiica ei cea mare. Ulterior, petrecerea a avut loc la un local de lux, acolo unde ea și Andreea Bălan au luat microfoanele și au făcut atmosferă cu cele mai cunoscute piese ale trupei Andre.

„Ca locație am optat pentru un cadru de poveste în mijlocul naturii, o locație aflată în Pădurea Snagov, cu un decor spectaculos pentru un eveniment așa cum am visat. Exact la Jubile, acum 12 ani, am făcut și petrecerea pentru botezul Siennei. În plus, același preot care a botezat-o pe Sienna, o va boteza și pe Venice Victoria”, a mărturisit Andreea Antonescu înainte de eveniment pentru Click.