Cristina Șișcanu i-a luat apărarea lui Filip și a răbufnit în mediul online: Nouă nu ne e rușine cu Filip. Este copilul nostru!

Cristina Șișcanu se află în aceste momente la mare, alături de soțul ei, Mădălin Ionescu, Petra, fetița celor doi, și Filip, băiatul prezentatorului tv din căsnicia anterioară. Vedeta a împărtășit cu internauții momentele frumoase din vacanță, iar pe lângă comentariile apreciative, Cristina Șișcanu a primit și jigniri vizavi de Filip.

Reacția jurnalistei nu a întârziat să apară, astfel că vedeta le-a adresat un mesaj tuturor celor care au scris comentarii urâte la video-urile cu Filip.

„Suntem la mare. Este a doua zi când am ieșit pe plajă. Am făcut postări drăguțe aici, pe Facebook. Am primit foarte multe comentarii frumoase. Oamenii ne urează vacanță frumoasă și așa mai departe, vă mulțumim din suflet. Însă, ca de obicei, sunt și persoane care, nu știu cum să le spun, sunt malformate sufletește. Nu poți să gândești, cu atât mai mult să spui ceva de genul «De ce l-ați luat pe handicapatul ăla cu voi?» Exact așa a sunat unul dintre comentarii! Să vă fie rușine! Sunteți de toată jena! Și au mai fost comentarii. Că «De ce îl cărați cu voi pe Filip», că «de ce îl postați?» Știți ce? Nouă nu ne e rușine cu Filip. Este copilul nostru! Nu sunteți oameni cei care lăsați astfel de comentarii! Nu sunteți oameni, aveți un suflet negru, schingiuit! Genurile de persoane care se bagă și analizează situațiile din familiile altora, ale persoanelor publice sau mai expuse, ar fi spus, dacă mergeam într-o deplasare unde Filip nu era, că de ce nu îl luam cu noi, că de ce îl lăsăm acasă.

Când îl luăm, apar astfel de comentarii, de-a dreptul inumane. Eu nu vreau să am genul acesta de persoane în comunitatea mea, le dau block, apar altele și așa mai departe. Ce pot să vă spun este că degeaba sunteți pe fața pământului, degeaba! Cum puteți să gândiți așa și cum puteți să lăsați astfel de comentarii?", a spus vedeta.