Rona Hartner, un nou diagnotic crunt! Artista are cancer pulmonar în stadiul 4!

Rona Hartner trece din nou printr-o grea încercare, fiind vorba de un diagnostic crunt. După ce a reușit să se vindece de cancer, artista se confruntă din nou cu aceată boală nemiloasă.

Medicii i-au pus diagnosticul crunt, iar Rona Hartner așteaptă o minune. Ea are cancer pulmonar în stadiul patru, cu metastaze. La cei 50 de ani pe care îi are, Rona Hartner duce pentru a doua oară lupta cu cancerul. Cu încăpățânare. artista vrea să își lanseze un disc, Eternity, pe care l-a creat special pentru cei care duc aceeași povară în spate ca și ea.

„Vreau să nu plec de aici până nu termin discul meu Eternity. Chiar vreau să fac acel album, nu vorbesc habotnic, pentru că am văzut că sunt oameni care sunt vindecați prin piesele acelea. Știu că am primit în rugăciuni muzica și textul și vreau să-l fac. Am să-l fac, chiar dacă nu știu dacă mă mai țin pe picioare, dar am să-l fac. E singurul lucru pe care mă ambiționez să-l mai fac. Și, pe urmă, am să mă rog la Dumnezeu să fie bine pentru fata mea, să găsim soluții și aștept un miracol”, a spus Rona Hartner, pe Facebook.