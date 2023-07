Ramona Olaru, despre problemele pe care le-a întâmpinat în relația cu Cătălin Cazacu: A fost ceva foarte rău...

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au trăit o relație tumultoasă de un an de zile, care s-a încheiat în urmă cu ceva timp. Despărțirea lor nu a fost una amiabilă, ci plină de acuzații reciproce. Prezentatoarea TV a dezvăluit într-un interviu detalii mai puțin cunoscute despre motivul pentru care s-au despărțit și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în această relație.

În ciuda faptului că mulți se așteptau să se împace, Ramona Olaru a afirmat că nu mai dorește o împăcare cu Cătălin Cazacu. Ea recunoaște că a fost înșelată în cadrul acestei relații toxice și că infidelitatea a fost un punct final pentru ea, ajutând-o să ia hotărârea de a pune capăt relației.

„Este un tot format din multe lucruri urâte, nepotrivite, groaznice, pot folosi cuvântul ăsta, că eu am locuit acolo, am trăit cu acest om multe momente și lucrul pe psihic a fost incredibil de rău, ceva ce nu foarte multe persoane pot duce. Am zis că nu o să mai vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, poate mai degrabă aș vorbi despre alte relații de dinainte. Dacă vorbesc de ceva de aici, de curând, simt că aduc și mai rău «răul» după mine. Repet, oamenii nu știu, a fost ceva foarte rău ce nu poate fi explicat în cuvinte. Sunt lucruri pe care ar trebui să le țin pentru mine și să nu le spun deloc.

Nu o să arunc cu noroi, trebuie să fiu bine cu mine. Nu sunt ajutorul nimănui și nici salvatoarea nimănui. Treaba lui cum vrea să fie”, a spus Ramona Olaru, în emisiunea Ego Life.