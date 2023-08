Anamaria Prodan, un nou conflict cu Laurențiu Reghecampf: Nu a avut noțiunea de familie niciodată!

Relația tumultoasă dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este din nou în vizorul publicului, după ce impresara a făcut noi dezvăluiri despre tensiunile dintre ei doi. Chiar dacă părea că relația lor se mai ameliorase și au revenit la sentimente mai bune, Anamaria Prodan a venit cu declarații puternice referitoare la neglijarea fiului lor, Bebeto.

În ciuda eforturilor de a menține o relație de bună pentru binele copilului lor, impresara susține că nu există cale de împăcare între ea și Laurențiu Reghecampf. Aceasta subliniază importanța ca ambii părinți să își exercite rolul de părinte în mod responsabil și să fie prezenți în viața copilului. Cu toate acestea, Anamaria Prodan afirmă că antrenorul nu și-a căutat băiatul și nu s-a implicat activ în viața lui.

„Nu există pe pămânătul ăsta o împăcare, decât de dragul copilului nostru și decât ca doi oameni maturi, cu capul pe umeri, care înțeleg ce înseamnă noțiunea de părinte și și-o exercită până închid ochii. Ce îmi doresc eu de la Reghecampf este să își vadă copilul, să vorbească cu el, să petreacă timp cu copilul lui, să îl ajute. Nu îl sună deocamdată pe Bebe, probabil își pune la punct toate chestiile cu echipa nouă. Noi încă așteptăm! A făcut atâtea procese, ca să i se stabilească pensie alimentară, ore de vizită, dar dacă tot a primit de la judecător ore de vizită, noi ne dorim să vină mii de ore.

Nu am visat în viața asta că tatăl copilului meu o să deschidă proces, ca să stabilească judecătorul când poate veni să își vadă copilul. Consider că, din cauza presiunii, problemelor pe care le are, din cauza situației în care se află, încerc să îi găsesc scuză. De copil trebuie să ai grijă toată viața, trebuie să fii un model pentru ei. Noi ne rugăm de el, îi trimitem mesaje ca să vină să își vadă copilul. Nu l-a mai văzut pe Bebe de multă vreme și nici nu avem nevoie de un tată de serviciu, ci de un tată permanent. Copiii se cresc permanent!”, a declarat Anamaria Prodan pentru playtech.ro.