Rona Hartner, pierdere dureroasă în timpul luptei cu cancerul: Am încredere în Dumnezeu...

Rona Hartner trece printr-o perioadă extrem de dificilă, cu multiple provocări care îi pun la încercare puterea interioară și credința. Recent, Rona Hartner a dezvăluit că boala de care suferea, cancer, a recidivat, aceasta aflându-se în faza patru și având metastaze. În mijlocul luptei cu această cruntă afecțiune, a primit și o veste tristă legată de pierderea cățelușei sale iubite.

Cântăreața a aflat recent că boala de cancer a recidivat, stadiul în care se află fiind extrem de avansat, cu metastaze la nivelul creierului. Această veste șocantă a venit la scurt timp după ce Rona Hartner a dezvăluit că are probleme de respirație și oboseală, ceea ce a dus la anularea spectacolelor sale programate.

În mijlocul luptei cu boala nemiloasă, artista a trebuit să înfrunte și pierderea cățelușei sale. Rona Hartner a mărturisit că patrupedul a murit după o perioadă în care a fost bolnav, iar ea nu și-a dat seama de suferința acestuia. Artista a organizat un parastas pentru cățelușa sa, împărtășind momentul dificil cu urmăritorii săi pe rețelele de socializare.

„Poate s-a empatizat cu tot ce s-a întâmplat. Câinele meu era bolnav, dar nu mi-am dat seama. A murit și câinele. Am făcut și parastas pentru cățelușa mea. Am zis: ce trebuie să fac acum? Să ”, a dezvăluit Rona Hartner.

Pe lângă dificultățile legate de starea sa de sănătate, Rona Hartner a mărturisit că această perioadă i-a adus și dificultăți financiare, deoarece a fost nevoită să își anuleze contractele și proiectele din cauza stării sale de sănătate.

„A venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați… Le-am zis să se roage în primul rând și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani”, a mai spus Rona Hartner.