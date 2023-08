Secretele siluetei Mădălinei Ghenea. Trucurile la care apelează superba actriță

Mădălina Ghenea, una dintre cele mai apreciate vedete din România, care a cunoscut un succes impresionant atât în țară, cât și în străinătate, se bucură de o siluetă de invidiat și de o frumusețe recunoscută pe plan internațional. Cu o carieră în actorie și modeling, precum și o relație romantică cu tenismenul Grigor Dimitrov, Mădălina Ghenea a dezvăluit câteva dintre secretele care stau în spatele aspectului său senzațional.

Mădălina Ghenea și-a câștigat notorietatea în Italia, unde și-a construit o carieră de succes în actorie și modeling, cucerind atât inimile publicului, cât și a celebrităților. De-a lungul timpului, ea a atras atenția prin relațiile romantice cu actori celebri precum Leonardo DiCaprio și Gerard Butler. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu tenismenul Grigor Dimitrov.

Potrivit informațiilor din presa italiană, secretele siluetei de invidiat a Mădălinei Ghenea se datorează unei combinații de disciplină, activitate fizică și îngrijire personală atentă. Ea este adeptă a exercițiilor fizice regulate, antrenându-se cu greutăți și concentrându-se pe tonifierea picioarelor. În plus, a adăugat boxul în rutina sa, considerându-l un sport distractiv și eficient pentru lucrarea întregului corp.

Un alt aspect important al rutinei sale este postul intermitent, pe care îl practică ocazional pentru a detoxifia organismul, mai degrabă decât pentru a pierde în greutate. Mădălina Ghenea acordă de asemenea o atenție specială îngrijirii pielii și părului ei. Ea folosește creme de față și corp pentru a-și menține pielea hidratată și sănătoasă, și nu neglijează protecția solară, în special în timpul verii.

”Un fizic asemenea celui pe care îl are Mădălina Ghenea nu se datorează doar ‘Mamei Natură’. Modelului îi place să facă mult sport, atât în sală, cât și în aer liber. Nu e greu să o vezi pe stradă plimbându-se în haine sport, cu căști, în timpul plimbărilor sale. În sala de fitness, pe de altă parte, se antrenează atât cu greutăți, cât și cu greutatea corpului, pentru a-și tonifia picioarele. De ceva vreme a descoperit și boxul, un sport pe care îl iubește pentru că îi permite să își lucreze întreg corpul. Este obositor, dar este și distractiv.

Actrița este foarte atentă la nutriție și are grijă să mănânce alimente sănătoase și naturale. Are grijă să bea multă apă pe parcursul zilei, care o ajută să rămână hidratată și să aibă un ten și un păr sănătos. Ocazional face fasting intermitent, pe care nu îl ține pentru a pierde din greutate, ci pentru a-și detoxifia organismul. Mădălina are foarte mare grijă de părul și tenul său. Pentru a avea o piele ca a ei, trebuie hidratată nu doar cu multă apă, ci și folosind diverse creme de față și corp. În plus, vara nu poate lipsi protecția solară. Mădălina are mare grijă și de coafurile ei. Adoră să se inspire de la Anna Magnani și Sophia Loren, pentru că se simte foarte apropiată de Italia”, au notat jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.