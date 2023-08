Claudia Pătrășcanu, dată din nou în judecată de familia Bădălău: Ei au vrut procesul ăsta, și se va afla totul...

Claudia Pătrășcanu se confruntă, încă o dată, cu momente dificile în viața sa, pe fondul unor acuzații dure aduse de familia Bădălău. Fosta soacră a vedetei susține că artista ar fi plasat microfoane printre lucrurile copiilor, o acuzație care a dus la o plângere penală.

Situația a escaladat într-atât încât familia fostului soț a intentat procese repetate împotriva Claudiei. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Claudia Pătrășcanu a menționat că va face orice demers pentru a-și găsi dreptatea și liniștea.

"N-am de zis nimic de ei, nici de bine, nici de rău. Dar s-a ajuns prea departe. Și când faci acuzații atât de grave, ar trebui să și probezi. Mi-au făcut plângere penală. Nu știu ce să mai facă. Consider că prin toate procesele ce mi s-au deschis, prin faptul că nu-mi dau liniște și pace să-mi cresc copiii, e clar că nu se gândesc la ei. Dar Dumnezeu e sus. Mai grav e când îți dorești ca mama copiilor tăi să facă pușcărie pe nedrept, pentru ceva ce nu există. Vom merge într-o instanță însă, adevărul se va demonstra. Zilele trecute, Gabi m-a sunat și râdea că mă așteaptă între 3 și 6 ani de pușcărie. Până una, alta, el este sub control judiciar. Mereu m-am rugat pentru ei, și acum mă rog să se apropie de Dumnezeu mai mult, pentru că nu mai judecă” a declarat artista, potrivit sursei citate mai sus.

Ea a dezvăluit că fostul ei soț, Gabi Bădălău a sunat-o recent și i-a spus că o așteaptă o posibilă condamnare de până la 6 ani de închisoare, adăugând că aceasta este sub control judiciar. În ciuda acestor provocări, Claudia Pătrășcanu a subliniat că își păstrează speranța că adevărul va ieși la iveală.

„Am fost, am dat declarație, am spus realitatea care se va vedea și-n instanță. Vor trebui și ei să probeze toate aceste acuzații. Toată familia Bădălău, inclusiv tatăl, au permis și inventat și alte procese, făcute împotriva mea cu răzbunare și răutate. Dar și împotriva copiilor. Se pare că-n afară de mine, nimeni nu se gândește la ei. Se luptă cu cineva în interiorul lor. Și-au pierdut orice demnitate, omenie, caracter. Și-au pierdut și mințile și sufletul, s-a ajuns extrem de departe.

Artista a dezvăluit ca s-a speriat atunci când a primit citația, însă este decisă să meargă pe acest drum pentru a-și demonstra nevinovăția.

„Când am primit citația, să mă prezint la Criminalistică, m-am și speriat. Am crezut că e o greșeală, nu înțelegeam nimic. Când am ajuns acolo, am realizat despre ce e vorba. E deja ceva diabolic, o nebunie. Dar o să mă prezint la toate procesele, voi face alte sacrificii financiare, voi lua de la gura copiiilor, ca să-mi fac dreptate”.