Liviu Vârciu, blocat în trafic la prima zi de școală: Mesaj dur pentru autorități

Dimineața primei zile de școală a adus cu sine emoții și agitație pentru mulți părinți și elevi din întreaga țară, dar pentru vedeta de televiziune Liviu Vârciu și familia sa, începutul anului școlar a fost marcat de o experiență demnă de un scenariu de comedie, în care traficul intens a fost personajul principal.

Cu entuziasm și dorința de a fi un părinte model, Liviu Vârciu, împreună cu partenera sa și cei trei copii au pornit către școlile celor mici. Planul era simplu: să îi conducă pe cei mici la instituțiile de învățământ și să se asigure că au parte de o primă zi de școală plină de bucurie. Cu toate acestea, planurile lor au fost rapid date peste cap de traficul infernal din București.

Vârciu a plecat din complexul rezidențial Greenfield Băneasa, acolo unde acesta locuiește împreună cu familia sa, însă, după doar câțiva metri, au fost blocați într-o coadă de mașini aparent nesfârșită. După 25 de minute de așteptare, timp în care toți membrii familiei și-au pierdut răbdarea, Liviu Vârciu a ales să-și exprime frustrarea în mediul online.

Pe rețelele sociale, vedeta a postat imagini și clipuri cu traficul blocat și cu copiii săi nervoși și nerăbdători în mașină. În aceste postări, a etichetat primăria sectorului 1 și a subliniat că, în ciuda eforturilor lor, au parcurs o distanță de doar 2 kilometri într-o oră și 10 minute.

"Am glumit, am râs cu acest cartier, dar să știți că nu mai este de glumă. Mi-ar fi plăcut să fie aici directorul de vânzări de la Greenfield, primărița sectorului 1, primarul sectorului 2, primarul sectorului 3, primarul sectorului 4, primarul general (...) sau să aibă și ei copiii la școală (...) și să stea și ei așa, uite, cum stăm noi," a declarat Liviu Vârciu în mesajul său dur către autorități.

Liviu Vârciu, în vârstă de 42 de ani, este părinte a trei copii din relațiile anterioare. Cu toate acestea, vedeta TV a dezvăluit că nu exclude posibilitatea de a deveni din nou tată.

„Fugitiv mă mai gândesc (n.r. la al patrulea copil), am sclipiri, am o inconștiență și mai spun din când în când. (…) Zic să mai treacă câțiva ani și poate, cine știe…Nu am închis încă maternitatea, adică este acolo!

Mi se schimbă doamna la față (n.r. Anda Călin)! Ca Schimbarea la Față, nu vă mint! Momentan ne e greu, copiii sunt mici, nu mai putem să mergem în diferite locuri, cu toate că îi mai lăsăm pe la mama, pe la soacră. În cursul săptămânii filmez, în weekend am eveniment, sunt cu ei seara, cât mai pot să îi prind acasă!”, declara Liviu Vârciu, potrivit ego.ro.