Cristina Cioran și Alex Dobrescu și-au dus împreună fetița în prima zi de grădiniță: Am lăsat-o plângând...

Începutul anului școlar a fost plin de emoții și pentru Cristina Cioran și fostul ei partener, Alex Dobrescu, care au însoțit-o pe fiica lor, Ema, la grădiniță. Micuța a avut parte de prima sa zi în colectivitate, iar părinții s-au străduit să facă această tranziție cât mai ușoară pentru ea, așa cum au dezvăluit într-un interviu recent acordat pentru Click.

Ema s-a născut prematur pe 8 iulie 2021 și a avut nevoie de o perioadă de spitalizare pentru a crește suficient în greutate. Cu trecerea timpului, micuța a crescut și s-a dezvoltat sub îngrijirea mamei sale, Cristina Cioran, și a tatălui său, Alex Dobrescu, deși aceștia doi nu mai formează un cuplu. Cu toate acestea, în ciuda separării lor, ambii părinți își dedică timpul pentru a asigura o creștere armonioasă pentru Ema, care are acum 2 ani și 8 luni.

Despre prima zi de grădiniță a micuței Ema, Cristina Cioran a mărturisit că fiica ei nu s-a acomodat, însă speră că acest lucru se va întâmpla cât mai curând.

"Ema este deja la grădiniță, de la prima oră a dimineții, este în grupa mică. Am dus-o astăzi dimineață de la ora 08.00. Este prima ei zi. Am mari emoții pentru ea. Am îmbrăcat-o, pentru grădiniță foarte frumos, într-o rochiță care îi stătea foarte bine pe ea. Când am plecat, am lăsat-o plângând. O să mă certe când o să crească că am abandonat-o acolo, glumesc!", a spus actrița.

Cu încredere în cadrele didactice și în convingerea că micuța Ema se va adapta în curând la noul său mediu, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost prezenți amândoi în prima zi de grădiniță a fiicei lor.

"Sper că i-a trecut plânsul rapid, pentru că acolo sunt și alți copii de vârsta ei. Plus că este normal să aibă o teamă până se obișnuiește. Nu am emoții că nu o să fie bine, pentru că are niște super doamne educatoare la grădiniță foarte bune. Este o grădiniță de stat unde eu am încredere. La deschidere am fost și eu și Alex. Nu am fost doar eu cu fata. Deci pot să zic că amândoi am abandonat-o, nu doar eu", a adăugat Cristina Cioran.