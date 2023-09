Anamaria Prodan, mesaj neașteptat pentru Reghecampf, la aflarea veștii că va deveni tată pentru a 4-a oară

Cu ocazia zilei de naștere a lui Laurențiu Reghecampf, cuplul a ales să împărtășească o veste minunat[ cu internauții, prin intermediul rețelelor de socializare. Pe pagina sa de Instagram, Corina Caciuc a postat o imagine cu un tort festiv, alături de un mesaj plin emoționant.

Imaginea atașată mesajului arată cuplul fericit însoțit de primul lor copil, un băiețel adorabil. Vestea că vor deveni din nou părinți a stârnit o avalanșă de felicitări și urări din partea fanilor și a prietenilor virtuali.

Relația dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc a fost marcată de provocări și momente frumoase. Cei doi s-au întâlnit în perioada când Laurențiu Reghecampf era căsătorit cu Anamaria Prodan, ceea ce a dus la un scandal public intens. Cu toate acestea, antrenorul a ales să rămână alături de Corina, iar cuplul și-a continuat povestea de dragoste.

Mai mult, Anamaria Prodan, fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf, a transmis un mesaj pentru fostul ei soț, la vestea că va deveni tată pentru a 4-a oară.

Acum ceva timp, Corina Caciuc a vorbit deschis despre relația sa cu Laurențiu Reghecampf, menționând cât de fericită este alături de antrenor.

"Noi, oamenii, suntem supuși schimbării. Dacă dumneavoastră considerați că eu m-am transformat spectaculos în ultimul timp, probabil că are legătură cu transformările interioare. Sunt fericită, foarte fericită, iar această fericire cred că răzbate spectaculos, cum ați afirmat, și la exterior. Dacă ar fi existat defecte majore, de netolerat, probabil nu am fi trăit această poveste de iubire atât de frumoasă. Ne acceptăm unul pe celălalt, așa cum suntem. Nu-mi este în fire să mă ridic pe vreun soclu! Nu am ce să demonstrez cuiva… Eu mă bucur de iubirea la care sunt părtașă și le doresc și altora să trăiască asemenea povești intense," a spus Corina Caciuc.